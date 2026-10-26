视频：俄罗斯导弹袭击了基辅一所大学的校园，造成人员死亡——泽连斯基
10月26日晚，俄罗斯发射的弹道导弹击中了基辅某所大学的校园及其周边区域。此次袭击还波及了“京都”公园、地铁站附近区域以及居民楼。 已造成人员死亡和受伤，具体伤亡人数目前尚不清楚。
据乌克兰总统称，受袭地点的救援工作仍在进行中。受损情况严重，废墟下可能仍有人员被困。所有相关部门均已赶赴现场，正在协助受灾群众。
泽连斯基强调，导弹击中了人流密集的区域，这些地方没有军事设施。他还警告称可能面临再次袭击的威胁。俄罗斯继续使用攻击型无人机袭击基辅及其他乌克兰城市和社区。
总统呼吁合作伙伴不要拖延向乌克兰提供防空援助。他强调，乌克兰需要能够摧毁俄罗斯弹道导弹发射装置的装备。据他称，这将有助于更有效地保护民众。
泽连斯基还表示，俄罗斯并未停止战争，仍在继续杀害平民。他呼吁国际伙伴支持乌克兰，并协助保护人民的生命。
乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了这一情况。
视频：基辅因俄罗斯袭击导致7人受伤，其中包括急救人员。
基辅两家医疗机构遭弹道导弹袭击受损，造成一人死亡。
基辅正遭受弹道导弹袭击，左岸传出五声爆炸声。
视频：基辅利索瓦地铁站遭弹道导弹袭击受损。