据乌克兰总统称，受袭地点的救援工作仍在进行中。受损情况严重，废墟下可能仍有人员被困。所有相关部门均已赶赴现场，正在协助受灾群众。

泽连斯基强调，导弹击中了人流密集的区域，这些地方没有军事设施。他还警告称可能面临再次袭击的威胁。俄罗斯继续使用攻击型无人机袭击基辅及其他乌克兰城市和社区。

总统呼吁合作伙伴不要拖延向乌克兰提供防空援助。他强调，乌克兰需要能够摧毁俄罗斯弹道导弹发射装置的装备。据他称，这将有助于更有效地保护民众。

泽连斯基还表示，俄罗斯并未停止战争，仍在继续杀害平民。他呼吁国际伙伴支持乌克兰，并协助保护人民的生命。