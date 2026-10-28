乌克兰国防军部队摧毁了位于俄罗斯境内的三个俄军防空设施，以及位于顿涅茨克州临时被占领地区的一个占领军后勤物资仓库。这些打击行动于10月27日及10月28日凌晨实施。

“10月27日及28日凌晨，乌克兰国防军部队同时摧毁了位于俄罗斯境内的三个敌方防空设施，以及位于顿涅茨克州临时被占领区域内的侵略者物资仓库，”总参谋部在通报中称。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，此次行动中击中了以下目标：

俄罗斯军队 “托尔-2M”防空导弹系统 ——位于俄罗斯库尔斯克州尔扎维地区。

一座雷达站 ——位于俄罗斯库尔斯克州马列·戈罗德科沃居民点附近。

电子战（REB）站 ——位于俄罗斯联邦布良斯克州塞米亚奇村附近。

俄罗斯占领军的物资技术仓库——位于顿涅茨克州临时被占领土上的瓦列里亚诺夫卡地区。

由此，乌克兰军队摧毁了俄罗斯防空系统的三个组成部分以及占领军的一个后勤保障设施。

乌克兰武装部队总参谋部指出，摧毁防空导弹系统、雷达和电子战站将暂时削弱敌方的防空系统。

据军方解释，每个被击中的系统、雷达或电子战设备都会在俄罗斯防空系统中造成暂时的漏洞。此类漏洞越多，乌克兰国防军在不同层面上运用无人机系统的空间就越大。

“针对敌方关键军事目标的打击行动将持续进行，直至俄罗斯对乌克兰的武装侵略完全停止，”乌克兰武装部队总参谋部表示。

乌克兰国民卫队“亚速”第1军团的战士们摧毁了100多列俄罗斯火车，这些列车原本用于向前线的占领部队运送补给。据报道，被摧毁的目标中包括机车和装有燃油的油罐车。

10月26日全天及27日凌晨，乌克兰国防军各部队对卢甘斯克州、顿涅茨克州和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。 特别是，位于卢甘斯克州迪亚科沃和顿涅茨克州奥戈罗德涅等居民点附近的俄罗斯联邦军队弹药库遭到打击，这大大削弱了敌人在前线的火力。

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