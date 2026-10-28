Силы обороны нанесли удар по ЗРК «Тор» и радиолокационной станции в России

Подразделения Сил обороны Украины поразили три объекта российской противовоздушной обороны на территории РФ, а также склад материально-технических средств оккупантов на временно оккупированной части Донецкой области. Удары были нанесены 27 октября и в ночь на 28 октября.

«27 октября и в ночь на 28 октября подразделения Сил обороны Украины поразили сразу три объекта противовоздушной обороны противника на территории РФ, а также склад захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении Генштаба.

По информации Генштаба ВСУ, в ходе операции были поражены следующие цели:

Зенитный ракетный комплекс «Тор-2М» российской армии — в районе Ржавы Курской области РФ.

Радиолокационная станция — в районе населенного пункта Малое Городьково Курской области РФ.

Станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — в районе населенного пункта Семячки Брянской области РФ.

Склад материально-технических средств российских оккупантов — в районе Валерьяновки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Таким образом, украинские военные поразили три элемента российской системы противовоздушной обороны и объект логистического обеспечения оккупационных сил.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что поражение зенитных ракетных комплексов, радаров и станций радиоэлектронной борьбы временно ослабляет систему противовоздушной обороны противника.

Как пояснили военные, каждый пораженный комплекс, радар или средство РЭБ создает временный пробел в российской системе ПВО. Чем больше таких пробелов, тем шире возможности Сил обороны Украины применять беспилотные системы на различных уровнях.

«Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины», — заверили в Генштабе ВСУ.

Бойцы 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» поразили более 100 российских поездов, которые использовались для снабжения оккупационной группировки на фронте. Сообщается, что среди уничтоженных целей — локомотивы и цистерны с топливом.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, были поражены склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Дяково в Луганской области и Огороднее в Донецкой области, что существенно снижает огневые возможности противника на фронте.

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