Сили оборони уразили ЗРК Тор та радіолокаційну станцію в Росії

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Підрозділи Сил оборони України уразили три елементи російської протиповітряної оборони на території РФ, а також склад матеріально-технічних засобів окупантів на тимчасово окупованій частині Донеччини. Удари завдали 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня.

«27 жовтня та в ніч на 28 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили одразу три елементи протиповітряної оборони противника на території РФ, а також склад загарбників на тимчасово окупованій Донеччині», — йдеться в повідомленні Генштабу.

За інформацією Генштабу ЗСУ, під час операції було уражено такі цілі:

Зенітний ракетний комплекс «Тор-2М» російської армії — у районі Ржави Курської області РФ.

Радіолокаційну станцію — у районі населеного пункту Мале Городькове Курської області РФ.

Станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) — у районі населеного пункту Семячки Брянської області РФ.

Склад матеріально-технічних засобів російських окупантів — у районі Валер’янівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Таким чином, українські військові уразили три елементи російської системи протиповітряної оборони та об’єкт логістичного забезпечення окупаційних сил.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що ураження зенітних ракетних комплексів, радарів і станцій радіоелектронної боротьби тимчасово послаблює систему протиповітряної оборони противника.

Як пояснили військові, кожен уражений комплекс, радар або засіб РЕБ створює тимчасову прогалину в російській системі ППО. Що більше таких прогалин, то ширші можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на різних рівнях.

«Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України», — запевнили в Генштабі ЗСУ.

Воїни 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» уразили понад 100 російських потягів, які використовували для постачання окупаційного угруповання на фронті. За повідомленням, серед знищених цілей — локомотиви та цистерни з пальним.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, уражено склади боєприпасів армії рф у районах населених пунктів Дякове на Луганщині та Огороднє на Донеччині, що суттєво зменшує вогневі можливості противника на фронті.

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