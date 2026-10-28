Oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły trzy elementy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także skład środków materialno-technicznych okupantów w tymczasowo okupowanej części obwodu donieckiego. Uderzenia miały miejsce 27 października oraz w nocy z 27 na 28 października.

„27 października oraz w nocy z 27 na 28 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły jednocześnie trzy elementy obrony przeciwlotniczej wroga na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także skład najeźdźców na tymczasowo okupowanym terenie obwodu donieckiego” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy podczas operacji zniszczono następujące cele:

Kompleks rakietowy przeciwlotniczy „Tor-2M” armii rosyjskiej – w rejonie Rzrawy w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej.

Stację radarową – w rejonie miejscowości Małe Gorodkowo w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej.

Stację walki radioelektronicznej (REB) – w rejonie miejscowości Semyaczki w obwodzie briańskim Federacji Rosyjskiej.

Magazyn środków materialno-technicznych rosyjskich okupantów — w rejonie Walerjanówki na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego.

W ten sposób ukraińskie siły zbrojne zniszczyły trzy elementy rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej oraz obiekt logistyczny sił okupacyjnych.

W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy zaznaczono, że zniszczenie przeciwlotniczych kompleksów rakietowych, radarów i stacji walki radioelektronicznej tymczasowo osłabia system obrony przeciwlotniczej przeciwnika.

Jak wyjaśnili wojskowi, każdy zniszczony kompleks, radar lub środek walki radioelektronicznej tworzy tymczasową lukę w rosyjskim systemie obrony przeciwlotniczej. Im więcej takich luk, tym większe możliwości mają Siły Obronne Ukrainy w zakresie stosowania systemów bezzałogowych na różnych poziomach.

„Działania wymierzone w kluczowe cele wojskowe przeciwnika będą trwały do całkowitego zaprzestania zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę” – zapewniono w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy.

Żołnierze 1. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” zniszczyli ponad 100 rosyjskich pociągów, które były wykorzystywane do zaopatrzenia grup okupacyjnych na froncie. Według doniesień wśród zniszczonych celów znalazły się lokomotywy i cysterny z paliwem.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii rosyjskiej w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza możliwości ogniowe przeciwnika na froncie.

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