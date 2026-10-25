Zelenski określił granice, których nie można przekroczyć w rozmowach z Rosją

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff przekazał rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi dokument zawierający propozycje strony amerykańskiej dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Stanowisko w sprawie tego dokumentu oraz kluczowych warunków negocjacji przedstawił prezydent Wołodymyr Zełenski.

Przekazane propozycje stanowią materiały do dyskusji między stronami, a nie ostateczny plan do zatwierdzenia przez Kreml – zaznaczył prezydent. Dla Ukrainy kwestie zasadnicze pozostają zachowanie armii i odmowa neutralności, a jej gwarancje bezpieczeństwa nie mogą być dyktowane przez stronę rosyjską.

„W dokumencie zawarte są różne propozycje strony amerykańskiej. Uważamy, że głównymi aspektami są to, że nie możemy mówić o neutralności naszego państwa i nie możemy mówić o ograniczeniach dotyczących ukraińskiej armii” – podkreślił Zełenski.

Jednocześnie kwestia terytoriów została określona jako „czerwona linia”, którą Ukraina jest gotowa omawiać wyłącznie na szczeblu przywódców państw, podczas gdy grupy techniczne mają opracowywać szczegóły gwarancji bezpieczeństwa przy udziale USA i Europy.

„Amerykanie od dawna poruszają kwestię wymiany terytoriów, nazywają to land swaps (wymiana działek). Istnieją też inne formaty i propozycje rozmów. Wszyscy muszą zrozumieć: po pierwsze – niczego nie wymieniamy na nic. Jesteśmy gotowi do rozmów. Jeśli chodzi o kwestię terytorialną, to na szczeblu przywódców. Pozostałe kwestie – na szczeblu grup technicznych. A zatem w listopadzie można to wszystko omówić… Jeśli (dyskusja – red.) dotyczy kwestii terytorialnej – to na szczeblu przywódców. Pozostałe kwestie – na szczeblu grup technicznych. Co to znaczy „pozostałe”? Gwarancje bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o kwestię NATO – i oczywiście pojawia się ona w odpowiednich dokumentach oraz w nowych opracowaniach – pojawia się kwestia NATO. Omawiamy gwarancje bezpieczeństwa i ktoś musi wziąć na siebie zobowiązanie, że Rosja nie rozpocznie ponownie agresji” – podkreślił Zełenski

Źródło: Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla TSN.

Rzecznik Putina, Dmitrij Pieskow, oświadczył, że podczas spotkania z amerykańskim przedstawicielem Stevem Witkoffem rosyjski przywódca nie przekazał żadnych dokumentów zawierających propozycje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.

Negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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