Росія обстріляла Сумщину за добу постраждали семеро мирних жителів

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У Сумській області внаслідок російських обстрілів протягом доби, 23 жовтня, постраждали семеро мирних жителів. Під ворожими атаками опинилися 25 населених пунктів у 16 громадах. Російські війська пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, адміністративні приміщення, транспорт та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними ОВА, у Глухівській громаді внаслідок влучання російських безпілотників поранень і травм зазнали п’ятеро людей: чоловіки віком 74 і 25 років, а також жінки віком 20, 23 і 64 роки.

Крім того, 80-річний чоловік і 74-річна жінка мали гостру реакцію на стрес.

Загалом від ранку 23 жовтня до ранку 24 жовтня російські війська здійснили понад 40 обстрілів Сумської області. Найбільше атак зафіксували в Сумському та Шосткинському районах.

Для ударів по регіону російські військові застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіабомби.

Унаслідок російських атак пошкоджень зазнали об’єкти в кількох громадах області.

Глухівська громада: пошкоджені адміністративні приміщення, багатоквартирні будинки, автомобіль та об’єкт цивільної інфраструктури.

Середино-Будська громада: зруйновані приватні будинки й господарські споруди.

Річківська громада: пошкоджене приміщення магазину.

Хутір-Михайлівська громада: пошкоджене адміністративне приміщення.

Конотопська громада: пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури, приватні будинки, навчальний заклад і нежитлове приміщення.

Пошкодження також зафіксували в Попівській, Зноб-Новгородській, Есманьській, Свеській, Сумській та Шосткинській громадах. Там постраждали житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, дорожнє покриття й об’єкти цивільної інфраструктури.

За інформацією Сумської ОВА, протягом доби повітряна тривога в області тривала 18 годин 5 хвилин.

Російські обстріли спричинили руйнування цивільної інфраструктури та призвели до травмування мирних жителів у прикордонному регіоні.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Телеграмі.

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