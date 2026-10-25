Російський дрон влучив у торговельний комплекс у Полтаві

У Полтаві російський безпілотник влучив у будівлю торговельного комплексу. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Інформацію про наслідки удару наразі уточнюють.

Російський безпілотник атакував торговельний комплекс у Полтаві. За попередньою інформацією, дрон влучив безпосередньо в будівлю. «У Полтаві ворожий БПЛА влучив у будівлю торговельного комплексу. Інформація уточнюється», — зазначив він. Наразі офіційних подробиць про наслідки влучання немає. Інформація про можливих постраждалих, пошкодження будівлі та масштаби руйнувань потребує уточнення.

Подробиці щодо російської атаки Полтавська ОВА обіцяє повідомити після з’ясування обставин. Про це начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив у Telegram.

У Полтавській громаді внаслідок нічних і ранкових атак російських безпілотників пошкоджено 25 приватних домоволодінь, підприємство, а також заклади освіти та медицини.

У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Полтаву безпілотниками, влучивши в об’єкт залізничної інфраструктури. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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