Відео: російські дрони пошкодили 25 будинків у Полтаві

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У Полтавській громаді внаслідок нічних і ранкових атак російських безпілотників пошкоджено 25 приватних домоволодінь, підприємство, а також заклади освіти та медицини.

У житлових будинках і господарських спорудах зафіксували пошкодження понад 80 вікон і балконних блоків, 23 дверей та 11 покрівель. Також постраждали стіни, стелі, підлоги й огорожі.

До ліквідації наслідків залучили 102 фахівців і шість одиниць техніки. Комунальники прибирають пошкоджені дерева та допомагають із ремонтом дахів. Постраждалим також надають гуманітарну, юридичну, психологічну та фінансову допомогу.

Джерело: Катерина Ямщикова, секретар Полтавської міської ради; ДСНС Полтавщини.

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