Видео: российские дроны повредили 25 домов в Полтаве

В Полтавской общине в результате ночных и утренних атак российских беспилотников были повреждены 25 частных домовладений, одно предприятие, а также учебные и медицинские учреждения.

В жилых домах и хозяйственных постройках зафиксированы повреждения более 80 окон и балконных блоков, 23 дверей и 11 кровель. Также пострадали стены, потолки, полы и ограждения.

К ликвидации последствий привлекли 102 специалиста и шесть единиц техники. Коммунальщики убирают поврежденные деревья и помогают с ремонтом крыш. Пострадавшим также оказывают гуманитарную, юридическую, психологическую и финансовую помощь.

Источник: Екатерина Ямщикова, секретарь Полтавского городского совета; ГСЧС Полтавской области.

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