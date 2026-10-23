Film: rosyjskie drony uszkodziły 25 domów w Połtawie

W gminie Poltawa w wyniku nocnych i porannych ataków rosyjskich dronów uszkodzono 25 prywatnych domów, zakład gospodarczy, a także placówki edukacyjne i medyczne.

W budynkach mieszkalnych i gospodarczych odnotowano uszkodzenia ponad 80 okien i bloków balkonowych, 23 drzwi oraz 11 dachów. Uszkodzeniu uległy również ściany, sufity, podłogi i ogrodzenia.

Do usuwania skutków zaangażowano 102 specjalistów i sześć jednostek technicznych. Pracownicy służb komunalnych usuwają uszkodzone drzewa i pomagają w naprawie dachów. Poszkodowanym udziela się również pomocy humanitarnej, prawnej, psychologicznej i finansowej.

Źródło: Kateryna Jamszczikowa, sekretarz Rady Miejskiej w Połtawie; Państwowa Służba Ratownicza obwodu połtawskiego.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

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W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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