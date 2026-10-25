Российский дрон попал в торговый комплекс в Полтаве

В Полтаве российский беспилотник попал в здание торгового комплекса. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. Информация о последствиях удара в настоящее время уточняется.

Российский беспилотник атаковал торговый комплекс в Полтаве. По предварительной информации, дрон попал непосредственно в здание. «В Полтаве вражеский БПЛА попал в здание торгового комплекса. Информация уточняется», — отметил он. На данный момент официальных подробностей о последствиях попадания нет. Информация о возможных пострадавших, повреждениях здания и масштабах разрушений требует уточнения.

Подробности о российской атаке Полтавская ОГА обещает сообщить после выяснения обстоятельств. Об этом начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил в Telegram.

В Полтавской общине в результате ночных и утренних атак российских беспилотников повреждены 25 частных домовладений, предприятие, а также учебные и медицинские учреждения.

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Полтаву беспилотниками, поразив объект железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

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