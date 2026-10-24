Россия обстреляла Сумскую область: за сутки пострадали семь мирных жителей

В Сумской области в результате российских обстрелов за сутки, 23 октября, пострадали семь мирных жителей. Под вражескими атаками оказались 25 населенных пунктов в 16 общинах. Российские войска повредили жилые дома, учебное заведение, административные помещения, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По данным ОВА, в Глуховской общине в результате попадания российских беспилотников ранения и травмы получили пять человек: мужчины в возрасте 74 и 25 лет, а также женщины в возрасте 20, 23 и 64 лет.

Кроме того, у 80-летнего мужчины и 74-летней женщины наблюдалась острая стрессовая реакция.

Всего с утра 23 октября до утра 24 октября российские войска совершили более 40 обстрелов Сумской области. Больше всего атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Для нанесения ударов по региону российские военные применяли артиллерию, минометы, FPV-дроны, другие беспилотники и управляемые авиабомбы.

В результате российских атак повреждения получили объекты в нескольких общинах области.

Глуховская община: повреждены административные помещения, многоквартирные дома, автомобиль и объект гражданской инфраструктуры.

Середино-Будская община: разрушены частные дома и хозяйственные постройки.

Речковская община: повреждено помещение магазина.

Хутор-Михайловская община: повреждено административное помещение.

Конотопская община: повреждены объект гражданской инфраструктуры, частные дома, учебное заведение и нежилое помещение.

Повреждения также зафиксированы в Поповской, Зноб-Новгородской, Эсманьской, Свеской, Сумской и Шосткинской общинах. Там пострадали жилые дома, нежилые помещения, транспорт, дорожное покрытие и объекты гражданской инфраструктуры.

По информации Сумской областной государственной администрации, в течение суток воздушная тревога в области длилась 18 часов 5 минут.

Российские обстрелы привели к разрушению гражданской инфраструктуры и травмированию мирных жителей в приграничном регионе.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.

В Херсонской области за прошедшие сутки, 23 октября, в результате российских обстрелов ранения получили шесть человек. Российские войска атаковали населенные пункты с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

В целом за сутки российские войска применяли против Днепропетровской области беспилотники и артиллерию. В результате атак погиб один человек, ещё 11 получили ранения. Больше всего пострадавших — в Днепре, где восемь человек находятся в больнице. Об этом написал Ганжав в Telegram-канале.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, ещё один получил ранения и находится в тяжёлом состоянии. Под ударами оказались жилые дома, административное здание, спортивная школа, автомобили и инфраструктура.

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