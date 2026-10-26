В Москве ФСБ сообщила о задержании двух мужчин 1991 и 1998 годов рождения. По версии российских силовиков, они якобы готовили атаку беспилотников на объекты электроэнергетики и противоракетной обороны.

По данным российской спецслужбы, задержанные должны были забрать дроны из тайников, настроить их и доставить к месту запуска в Московской области. Утверждается, что беспилотниками должны были дистанционно управлять операторы из Украины.

ФСБ заявила, что мужчины якобы обнаружили FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств в тайниках на территории Смоленской и Калужской областей. Им предъявили обвинения в участии в террористическом сообществе и поместили под стражу.

Приведенные обвинения основаны на утверждениях российских силовых органов и не являются независимо подтвержденными фактами.

Во временно оккупированном Севастополе российская ФСБ задержала местного жителя 1969 года рождения.

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданина Германии, который, по версии российской спецслужбы, служил в Вооруженных силах Украины, а впоследствии дезертировал. Против него возбуждено уголовное дело по статье о наемничестве в Уголовном кодексе РФ.

Управление ФСБ в оккупированном Крыму имитирует задержания граждан Украины, которых на самом деле похищали и удерживали в изоляции месяцами или более года. На видеозаписях, обнародованных в августе и сентябре 2026 года, так называемые вновь разоблаченные «предатели» одеты в зимние куртки, пальто и шерстяные головные уборы, несмотря на тридцатиградусную жару на полуострове.

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