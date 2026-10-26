W Moskwie FSB poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn urodzonych w 1991 i 1998 roku. Według wersji rosyjskich służb bezpieczeństwa rzekomo przygotowywali oni atak dronów na obiekty energetyczne i systemu obrony przeciwrakietowej.

Według danych rosyjskich służb specjalnych zatrzymani mieli odebrać drony z kryjówek, skonfigurować je i dostarczyć do miejsca startu w obwodzie moskiewskim. Twierdzi się, że dronami mieli zdalnie sterować operatorzy z Ukrainy.

FSB oświadczyła, że mężczyźni rzekomo znaleźli drony FPV oraz elementy domowej roboty ładunków wybuchowych w kryjówkach na terenie obwodów smoleńskiego i kałuskiego. Zostały im postawione zarzuty udziału w ugrupowaniu terrorystycznym i zostali zatrzymani.

Przedstawione zarzuty opierają się na twierdzeniach rosyjskich organów bezpieczeństwa i nie są niezależnie potwierdzonymi faktami.

W tymczasowo okupowanym Sewastopolu rosyjska FSB zatrzymała lokalnego mieszkańca urodzonego w 1969 roku.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji poinformowała o zatrzymaniu obywatela Niemiec, który – według rosyjskich służb specjalnych – służył w Siłach Zbrojnych Ukrainy, a następnie zdezerterował. Wobec niego wszczęto postępowanie karne na podstawie artykułu dotyczącego najemnictwa w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej.

Oddział FSB na okupowanym Krymie udaje zatrzymania obywateli Ukrainy, których w rzeczywistości porwano i przetrzymywano w izolacji przez miesiące lub ponad rok. Na filmach opublikowanych w sierpniu i wrześniu 2026 roku tak zwani nowo wykryci „zdrajcy” są ubrani w zimowe kurtki, płaszcze i wełniane czapki, pomimo trzydziestostopniowego upału panującego na półwyspie.

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