在莫斯科，俄罗斯联邦安全局（FSB）宣布逮捕了两名分别出生于1991年和1998年的男子。据俄罗斯安全部门称，他们涉嫌策划对电力设施和反导防御设施发动无人机袭击。

据俄罗斯特勤部门称，被捕人员本应从藏匿处取出无人机，进行调试后运送至莫斯科州的发射地点。据称，这些无人机将由乌克兰的操作员进行远程操控。

俄罗斯联邦安全局（FSB）称，在斯摩棱斯克州和卡卢加州境内的藏匿处，警方发现了FPV无人机及自制爆炸装置的组件。这些男子被指控参与恐怖组织活动，目前已被羁押。

上述指控基于俄罗斯执法部门的声明，尚未得到独立核实。

在临时被占领的塞瓦斯托波尔，俄罗斯联邦安全局（FSB）拘留了一名出生于1969年的当地居民。

俄罗斯联邦安全局宣布拘留了一名德国公民，据俄罗斯特勤局称，该公民曾服役于乌克兰武装部队，随后逃离部队。 已根据《俄罗斯联邦刑法典》中关于“雇佣兵”的条款对其提起刑事诉讼。

俄罗斯联邦安全局驻被占领克里米亚分局假装“拘留”乌克兰公民，实际上这些人已被绑架并被隔离关押数月甚至一年以上。 在2026年8月和9月公布的视频中，这些所谓的“新曝光的叛徒”身穿冬装夹克、大衣和毛线帽，尽管半岛上当时正值30度的酷暑。

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