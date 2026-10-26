在前线，俄军“以人海战术”的企图急剧增加，他们正将大批步兵投入战斗。 据无人机系统部队（SBS）指挥官罗伯特·马亚尔·布罗夫迪称，上周以及整个10月，都仿佛是占领军在进行某种“工业化屠杀”。

据统计，乌克兰武装部队无人机部队（SBS）在10月1日至26日期间，根据“德尔塔”系统记录的不可逆伤亡和医疗后送伤亡数据，已消灭超过14,000名敌方人员。 在此期间，无人机系统集群的各部队共打击并歼灭了5.54万个敌方目标，执行了超过21.6万次作战飞行任务。

平均每日歼灭敌方人员543人、摧毁目标2149个，相当于每40秒有效打击一次，每159秒消灭一名占领者。 10月期间，各部队三次刷新单日纪录，目前最高纪录为单日歼灭701名侵略者（10月24日）。 所有公布的数据均仅涉及无人机系统部队，并经乌克兰武装部队“德尔塔”态势感知系统核实。

消息来源：乌克兰武装部队无人机系统司令罗伯特·布罗夫迪（“马亚尔”）。

关注我们在