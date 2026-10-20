Сили безпілотних систем уразили понад 10 тисяч окупантів за 19 днів жовтня

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Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ з 1 по 19 жовтня уразило 10 027 російських військових. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр.

СБС виконали середньомісячну планову норму за втратами живої сили противника о 19:00 19 жовтня, зазначив Бровді. На той момент онлайн-табло «Підрахуйка СБС» показувало 10 027 одиниць. Це безповоротні та санітарні втрати окупантів, підтверджені в системі ситуаційної обізнаності «Дельта».

За підрахунками командувача, у жовтні СБС уражають одного окупанта кожні 162 секунди. Бровді назвав це новим темпом роботи підрозділів.

Результат за перші 19 днів жовтня перевищує показники аналогічних періодів двох попередніх місяців:

1–19 серпня – 6 376 уражених окупантів, жовтневий показник більший на 57%;

1–19 вересня – 8 097, жовтневий показник більший на 23,8%.

За словами Бровді, найзапеклішим залишається Добропільсько-Покровський відрізок фронту в смузі Угруповання військ «Азов». Там за 1–19 жовтня кількість уражених окупантів сягнула 4 474. Цей результат на 41% більший, ніж за аналогічний період вересня (3 170), і на 98,2% більший, ніж за аналогічний період серпня (2 257).

Командувач наголосив, що наведені цифри стосуються виключно підрозділів Угруповання СБС і не враховують результатів інших підрозділів Сил оборони. Він також оцінив перспективи до кінця місяця: «Погодні умови – не фонтан, але тисяч 15–16 за жовтень підсмажимо», – додав Бровді.

Раніше Генштаб оновив дані про втрати армії РФ станом на 20 жовтня.

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