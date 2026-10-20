Відео: Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Нікольська в Росії

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У Тамбовській області РФ безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Нікольська», розташовану поблизу міста Мічурінськ. За попередніми даними, після удару на території об’єкта спалахнула пожежа.

За повідомленнями про атаку, вогонь охопив резервуар із дизельним пальним. Інформація про загоряння з'явилася після повідомлень про атаку безпілотників на Мічурінськ.

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ЛВДС «Нікольська» забезпечує перекачування дизельного пального та бензину до центральних і південних регіонів Росії, а також у напрямку експортних терміналів.

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Масштаби пожежі, ступінь пошкодження резервуара та можливі наслідки для роботи нафтоперекачувальної станції поки залишаються невідомими.

Джерело: Exilenova+

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