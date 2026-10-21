RCB повідомив про відсутність загрози Польщі після атаки на Україну — Interia

У Польщі Урядовий центр безпеки (RCB) повідомив про завершення повітряної атаки Росії — держави-агресора — на Україну та відсутність загрози на польській території. SMS-повідомлення перед п’ятою ранку отримали жителі Люблінського і Підкарпатського воєводств, повідомляє Interia.

Польська авіація діяла у повітряному просторі країни

Раніше, після 02:30, RCB попередив мешканців про російський повітряний удар по Україні. У повідомленні зазначалося, що ситуацію моніторять, а в повітряному просторі Польщі діє польська авіація. Одержувачів також закликали чекати на подальші повідомлення.

Попередження надіслали користувачам мобільних мереж у низці повітів Люблінського воєводства, зокрема в Любліні, Хелмі, Замості та Білій Підляській. У Підкарпатському воєводстві сповіщення охопило, зокрема, Жешув, Перемишль, Кросно та Тарнобжег.

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Попередні тривоги

За даними видання, у вівторок RCB чотири рази оголошував попередження через російські атаки на Україну. Одне з них стосувалося загрози повітряного удару для десяти повітів Підкарпатського воєводства. Адресатам радили знайти безпечне місце та виконувати вказівки служб, а згодом це попередження скасували.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський пояснив, що поблизу польського кордону спостерігали безпілотні літальні апарати. За його словами, один із них досяг цілі приблизно за 15 кілометрів від кордону.

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