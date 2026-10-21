W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) poinformowało o zakończeniu rosyjskiego — państwa-agresora — ataku powietrznego na Ukrainę oraz o braku zagrożenia na terytorium Polski. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali wiadomości SMS przed piątą rano, informuje Interia.

Polskie lotnictwo działało w przestrzeni powietrznej kraju

Wcześniej, po godz. 2:30, RCB ostrzegło mieszkańców przed rosyjskim uderzeniem powietrznym na Ukrainę. W komunikacie wskazano, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej działa polskie lotnictwo. Odbiorców wezwano również do oczekiwania na kolejne komunikaty.

Ostrzeżenie wysłano do użytkowników sieci komórkowych w szeregu powiatów województwa lubelskiego, w tym w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. W województwie podkarpackim powiadomienie objęło między innymi Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg.

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Wcześniejsze alerty

Według serwisu we wtorek RCB czterokrotnie ogłaszało ostrzeżenia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Jedno z nich dotyczyło zagrożenia uderzeniem powietrznym dla dziesięciu powiatów województwa podkarpackiego. Adresatom radzono znaleźć bezpieczne miejsce i wykonywać polecenia służb, a następnie ostrzeżenie to odwołano.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Polski ppłk Jacek Goryszewski wyjaśnił, że w pobliżu polskiej granicy obserwowano bezzałogowe statki powietrzne. Jak powiedział, jeden z nich dotarł do celu około 15 kilometrów od granicy.

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