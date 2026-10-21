Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu obywatela Niemiec, który – według rosyjskich służb specjalnych – służył w Siłach Zbrojnych Ukrainy, a następnie zdezerterował. Wobec niego wszczęto postępowanie karne na podstawie artykułu dotyczącego najemnictwa zawartego w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej.

Informację tę podała 21 października rosyjska agencja „Interfax”, powołując się na FSB.

Według rosyjskich służb specjalnych mężczyzna przybył na Ukrainę w listopadzie 2025 roku i podpisał kontrakt na odbycie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy na okres trzech lat. Jak twierdzi FSB, później opuścił służbę, ponieważ nie otrzymał obiecanych pieniędzy.

Jednocześnie rosyjska służba specjalna nie sprecyzowała, w jakich okolicznościach obywatel Niemiec znalazł się na terytorium Rosji.

FSB oświadczyła również, że w latach 2004–2010 mężczyzna brał udział w działaniach bojowych w Afganistanie w składzie kontyngentu niemieckiego. Według wersji służb specjalnych w latach 2006–2008 walczył w Somalii, w latach 2008–2010 – w Syrii jako najemnik, a w latach 2016–2018 brał udział w działaniach bojowych na wschodzie Ukrainy po stronie Sił Zbrojnych Ukrainy.

Powyższe twierdzenia podały rosyjskie służby specjalne. W komunikacie agencji „Interfax” nie ma niezależnego potwierdzenia tych danych.

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Rosyjskie Ministerstwo Obrony oficjalnie potwierdziło atak na obiekty infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej na Ukrainie, pomimo ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa „rozejmu energetycznego”.

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