俄罗斯联邦安全局宣布逮捕了一名德国公民，据俄罗斯特工部门称，该人曾服役于乌克兰武装部队，随后逃离部队。 俄方已依据《俄罗斯联邦刑法典》中关于“雇佣兵”的条款对其提起刑事诉讼。

俄罗斯“国际文传电讯社”10月21日援引俄罗斯联邦安全局的消息报道了此事。

据俄罗斯特工部门称，该男子于2025年11月抵达乌克兰，并签署了一份为期三年的乌克兰武装部队服役合同。据FSB称，此后他因未收到承诺的报酬而退伍。

不过，俄罗斯特工部门并未说明这名德国公民是在何种情况下进入俄罗斯境内的。

此外，联邦安全局还表示，该男子在2004年至2010年期间曾作为德国特遣队的一员参与阿富汗的作战行动。 据该情报机构称，2006年至2008年间，他曾在索马里参战；2008年至2010年间，他作为雇佣兵在叙利亚参战； 2016年至2018年，他站在乌克兰武装部队一方，参与了乌克兰东部的战斗。

上述说法由俄罗斯情报机构公布。在“国际文传电讯社”的报道中，没有对这些信息的独立证实。

需要指出的是，普京不考虑与乌克兰达成能源停火协议。

美国总统唐纳德·特朗普计划向俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京提出对克里姆林宫有利的新条件，前提是莫斯科方面满足华盛顿关于与乌克兰停火的要求。

尽管美国总统唐纳德·特朗普宣布了“能源停火”，但俄罗斯国防部仍正式证实对乌克兰能源和通信基础设施目标实施了打击。

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