Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданина Германии, который, по версии российской спецслужбы, служил в Вооружённых силах Украины, а впоследствии дезертировал. Против него возбуждено уголовное дело по статье о наемничестве в Уголовном кодексе РФ.

Об этом 21 октября сообщило российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По утверждению российской спецслужбы, мужчина прибыл в Украину в ноябре 2025 года и подписал контракт о прохождении военной службы в ВСУ сроком на три года. Как утверждает ФСБ, впоследствии он покинул службу, поскольку не получил обещанных денег.

В то же время российская спецслужба не уточнила, при каких обстоятельствах гражданин Германии оказался на территории России.

Также ФСБ заявила, что в период с 2004 по 2010 год мужчина участвовал в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. По версии спецслужбы, в 2006–2008 годах он воевал в Сомали, в 2008–2010 годах — в Сирии в качестве наемника, а с 2016 по 2018 год участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне ВСУ.

Эти утверждения обнародовала российская спецслужба. Независимого подтверждения этих данных в сообщении «Интерфакса» нет.

Напомним, Путин не рассматривает возможность энергетического перемирия с Украиной.

Президент США Дональд Трамп планирует предложить российскому диктатору Владимиру Путину новые выгодные для Кремля условия, если Москва выполнит требование Вашингтона о перемирии с Украиной.

Министерство обороны России официально подтвердило нанесение удара по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Украине, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие».

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