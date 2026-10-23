В октябре силы беспилотных систем уничтожили более 12 тысяч оккупантов

Силы беспилотных систем (СБС) в октябре подтвердили более 12 тысяч безвозвратных и санитарных потерь российских военных. Наибольшее количество потерь живой силы противника было зафиксировано на Добропольско-Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

По данным системы Delta, в течение октября среднесуточный показатель подтвержденных потерь противника составляет 542 человека. Это на 52,6% больше, чем в августе, когда показатель достигал 355 человек в сутки, и на 20,7% больше, чем в сентябре — 449 человек.

По состоянию на 8:00 23 октября на онлайн-табло «Подсчётка СБС» было зафиксировано 12 013 безвозвратных и санитарных потерь живой силы противника и 47 891 поражённая вражеская цель. В среднем за сутки украинские беспилотники поражают 2162 цели.

По обнародованным данным, на Добропольско-Покровском направлении зафиксировано 5239 потерь российских военных, а на Александровском и Гуляйпольском направлениях — еще 3012. В целом на эти участки фронта приходится 68,6% от указанного количества потерь противника.

В частности, приведенные цифры касаются исключительно подразделений Группировки СБС и не включают результаты каких-либо других подразделений СОУ. Все результаты проверены в системе ситуационной осведомленности ВСУ «Дельта».



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