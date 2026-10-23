10月，无人机部队（SBS）证实，俄军有超过1.2万人阵亡或因伤退伍。 在多布罗皮尔-波克罗夫斯基、亚历山德罗夫斯基和古利亚皮尔斯基方向，记录到的敌方人员伤亡最为严重。

据Delta系统数据显示，10月期间，敌方经确认的平均每日伤亡人数为542人。 这一数字比8月份的日均355人增加了52.6%，比9月份的449人增加了20.7%。

截至10月23日8:00，“SBS统计”在线计分板记录了敌方12 013人的阵亡和伤员，以及47 891个被击中的敌方目标。 乌克兰无人机平均每天打击2162个目标。

据公布的数据，在多布罗皮尔-波克罗夫斯基方向，记录到5239名俄军伤亡，而在亚历山德罗夫斯基和古利亚皮尔斯基方向，另有3012名。 总体而言，这些前线区域的敌军伤亡人数占上述总数的68.6%。

需要特别说明的是，所提供的数据仅涉及SBS集团的部队，不包括联合部队（SOU）其他任何部队的战果。所有战果均已在乌克兰武装部队（ZSU）的“德尔塔”态势感知系统中得到验证。



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