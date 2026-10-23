10月，无人机部队消灭了超过1.2万名占领军
10月，无人机部队（SBS）证实，俄军有超过1.2万人阵亡或因伤退伍。 在多布罗皮尔-波克罗夫斯基、亚历山德罗夫斯基和古利亚皮尔斯基方向，记录到的敌方人员伤亡最为严重。
据Delta系统数据显示，10月期间，敌方经确认的平均每日伤亡人数为542人。 这一数字比8月份的日均355人增加了52.6%，比9月份的449人增加了20.7%。
截至10月23日8:00，“SBS统计”在线计分板记录了敌方12 013人的阵亡和伤员，以及47 891个被击中的敌方目标。 乌克兰无人机平均每天打击2162个目标。
据公布的数据，在多布罗皮尔-波克罗夫斯基方向，记录到5239名俄军伤亡，而在亚历山德罗夫斯基和古利亚皮尔斯基方向，另有3012名。 总体而言，这些前线区域的敌军伤亡人数占上述总数的68.6%。
需要特别说明的是，所提供的数据仅涉及SBS集团的部队，不包括联合部队（SOU）其他任何部队的战果。所有战果均已在乌克兰武装部队（ZSU）的“德尔塔”态势感知系统中得到验证。
“敌方在前线战线的兵力增援情况正是如此。10月还有9天——届时‘飞鸟’将有效击毙1.6万余名‘蠕虫’，并摧毁超过6万个目标……”， ——乌克兰武装部队无人机系统司令“马迪亚尔”在其Facebook主页上写道。
10月前19天，无人机
部队已击毙超过1万名占领军。
部队已击毙超过1万名占领军。
此前，总参谋部更新了截至10月20日俄罗斯联邦军队伤亡数据。
罗伯特·马亚尔·布罗夫迪严厉批评了盟友对战争的干预。
马亚尔介绍了前线附近已解放村庄的局势。
马亚尔警告称，俄罗斯可能加强进攻并进行新一轮动员。