На подступах к Кремлю заметили военных и комплексы «Панцирь»

В Москве усилили защиту от беспилотников. Вокруг Кремля разместили комплексы противовоздушной обороны, в частности «Панцирь». На видео видно, что на подступах к Кремлю ограничили движение. Территорию патрулируют военные и мобильные огневые группы, которые могут использоваться для борьбы с беспилотниками. Также, по сообщениям, к охране района привлекли Росгвардию.

Опасность дронов в РФ. Кремль со всех сторон окружили МВГ и комплексы «Панцирь» — ПВО даже развернули на соседних крышах многоэтажек https://t.co/12FRW2NSqt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 23 октября 2026

Дополнительные средства ПВО ранее замечали и на крышах зданий вблизи Кремля. Такие меры усиливают защиту центральной части российской столицы на фоне угрозы новых атак. В то же время сами опубликованные кадры не позволяют установить, сколько именно военных и комплексов разместили в этом районе.

Для борьбы с дронами используют подъемные платформы

По сообщениям российских СМИ, в районе Москвы также применяются специальные подъемные платформы. Они позволяют поднимать операторов переносных зенитных ракетных комплексов над окружающими зданиями.

Такие платформы могут помочь военным следить за воздушным пространством и реагировать на появление беспилотников. Однако подробной информации о том, где именно их разместили и сколько таких платформ используется, в приведенном сообщении нет.

К Москве также приближаются воздушные шары с неизвестными предметами

Отдельно сообщается о воздушных шарах с неизвестными предметами на подвесках, которые, по утверждениям авторов видео, движутся в направлении Москвы. По предварительным предположениям, они могут перевозить взрывчатку или небольшие беспилотники. В то же время происхождение шаров и то, что именно они перевозят, пока не подтверждено. Поэтому утверждать, что они оснащены взрывчаткой или дронами, пока рано.

На фоне сообщений о воздушных шарах и угрозе беспилотников в Москве усиливают меры безопасности. Однако пока нет подтвержденных данных, которые позволили бы связать все эти сообщения в одну операцию. Таким образом, видео с военными возле Кремля и сообщения о дополнительных средствах ПВО свидетельствуют об усилении охраны этого района. В то же время информацию о конкретных угрозах и назначении неизвестных воздушных объектов следует воспринимать с осторожностью, пока не появятся подтверждения.

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