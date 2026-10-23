На підступах до Кремля помітили військових і комплекси Панцир

У Москві посилили захист від безпілотників. Навколо Кремля розмістили комплекси протиповітряної оборони, зокрема «Панцир». На відео видно, що на підступах до Кремля обмежили рух. Територію патрулюють військові та мобільні вогневі групи, які можуть використовувати для боротьби з безпілотниками. Також, за повідомленнями, до охорони району залучили Росгвардію.

Дронова небезпека у РФ. Кремль з усіх сторін оточили МВГ та комплекси «Панцир» – ППО навіть стягнули на сусідні дахи багатоповерхівок https://t.co/12FRW2NSqt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2026

Додаткові засоби ППО раніше помічали й на дахах будівель поблизу Кремля. Такі заходи посилюють захист центральної частини російської столиці на тлі загрози нових атак. Водночас самі оприлюднені кадри не дають змоги встановити, скільки саме військових і комплексів розмістили в цьому районі.

Для боротьби з дронами використовують підйомні платформи

За повідомленнями російських медіа, у районі Москви також застосовують спеціальні підйомні платформи. Вони дають змогу піднімати операторів переносних зенітних ракетних комплексів над навколишніми будівлями.

Такі платформи можуть допомогти військовим стежити за повітряним простором і реагувати на появу безпілотників. Однак детальної інформації про те, де саме їх розмістили та скільки таких платформ використовують, у наведеному повідомленні немає.

До Москви також наближаються повітряні кулі з невідомими предметами

Окремо повідомляють про повітряні кулі з невідомими предметами на підвісах, які, за твердженнями авторів відео, рухаються в напрямку Москви. За попередніми припущеннями, вони можуть переносити вибухівку або невеликі безпілотники. Водночас походження куль і те, що саме вони перевозять, наразі не підтверджено. Тому стверджувати, що вони оснащені вибухівкою або дронами, поки зарано.

На тлі повідомлень про повітряні кулі та загрозу безпілотників у Москві посилюють заходи безпеки. Проте наразі немає підтверджених даних, які б дозволяли пов’язати всі ці повідомлення в одну операцію. Таким чином, відео з військовими біля Кремля та повідомлення про додаткові засоби ППО свідчать про посилення охорони цього району. Водночас інформацію про конкретні загрози та призначення невідомих повітряних об’єктів слід сприймати з обережністю, доки не з’являться підтвердження.

У московському діловому центрі «Москва-Сіті» евакуювали людей із комплексу IQ-квартал, де розташовані офіси трьох російських міністерств.