В течение дня российские войска атаковали три района Днепропетровской области, есть раненый

В течение дня российские оккупационные войска нанесли удары по населенным пунктам Никопольского, Днепровского и Синельниковского районов Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В результате атаки FPV-дрона в Николаевской общине Синельниковского района получил ранение мужчина. В Никопольском районе в результате артиллерийских обстрелов и атак дронов были повреждены пять домов, предприятие, пассажирский автобус, комбайн и линии электропередачи. В Днепре и Днепровском районе в результате ударов беспилотников возникли пожары, были повреждены объекты инфраструктуры и частный сектор.

Источник: Лукашук в Facebook.

Российские военные днём 25 октября нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному такси в Центральном районе Херсона, в салоне которого находились пассажиры. В результате вражеской атаки в больницу доставили шесть человек с минно-взрывными травмами.

В Новобаварском районе Харькова 25 октября зафиксировано попадание российского дрона, в результате чего получил травму подросток.

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