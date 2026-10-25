W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały trzy rejony obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny

W ciągu dnia rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły ataki na miejscowości w rejonach nikopolskim, dnieprowskim i synełnikowskim w obwodzie dniepropetrowskim. Poinformował o tym przewodniczący Rady Obwodowej w Dniepropetrowsku Mykoła Łukaszuk.

W wyniku ataku drona FPV w miejscowości Mykołajów w rejonie Synielnikowskim ranny został mężczyzna. W rejonie nikopolskim w wyniku ostrzału artyleryjskiego i ataków dronów uszkodzonych zostało pięć domów, zakład przemysłowy, autobus pasażerski, kombajn oraz linie elektroenergetyczne. W Dnieprze i rejonie Dnieprowskim w wyniku uderzeń dronów wybuchły pożary, a infrastruktura i sektor prywatny uległy zniszczeniom.

Źródło: Łukaszuk na Facebooku.

W ciągu dnia 25 października rosyjscy żołnierze przeprowadzili za pomocą drona atak na taksówkę маршруtkę w dzielnicy Centralnej w Chersoniu, w której znajdowali się pasażerowie. W wyniku ataku wroga do szpitala przewieziono sześć osób z obrażeniami spowodowanymi wybuchami min i ładunków wybuchowych.

W dzielnicy Nowobawarskiej w Charkowie 25 października odnotowano uderzenie rosyjskiego drona, w wyniku którego obrażenia odniósł nastolatek.

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