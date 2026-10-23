Россия может запустить более 300 баллистических ракет в месяц — Игнат

За последние три дня российские войска применили против Украины 78 баллистических ракет. Если интенсивность атак сохранится, за месяц их количество может превысить 300.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Я сомневаюсь, потому что они именно сейчас нагнетают ракеты, но ведь у них не бесконечные запасы», — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что для перехвата таких ракет Украине необходимы значительные запасы боеприпасов для систем ПВО, в частности Patriot.

По данным украинской разведки, по состоянию на октябрь Россия могла накопить до 700 баллистических ракет, а её предприятия производят около 110 таких ракет ежемесячно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за сокращения поставок американских ракет-перехватчиков Patriot Россия получает больше возможностей для баллистических атак. Украина договаривается с европейскими партнерами о дополнительных ракетах, однако для их передачи требуется согласование со стороны США. Зеленский подчеркнул, что часть боеприпасов Украина уже получила, но остальная помощь должна поступить как можно скорее.

Россия атаковала Печерский район Киева, повреждены жилые дома и станция скорой помощи.

Видео: Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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