Россия не связывает возможное возобновление трехсторонних переговоров с прекращением боевых действий и нанесением ударов по украинской территории. Согласие РФ на возобновление переговорного процесса не предусматривает никаких обязательств или ограничений для вооруженных сил агрессора.

«Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях», — заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, российские войска продолжают проведение так называемой «специальной военной операции» и наносят удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, а также по военным и околовоенным целям. Одновременно представитель Кремля выдвинул обвинения в адрес Киева в «продолжении собственных действий», воздержавшись от приведения конкретных деталей. Заявление свидетельствует о намерении РФ продолжать обстрелы без введения гуманитарных или оперативно-тактических пауз на время диалога.

Источник: российские СМИ.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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