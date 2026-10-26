Rosja nie wiąże ewentualnego wznowienia trójstronnych rozmów z zaprzestaniem działań wojennych ani z atakami na terytorium Ukrainy. Zgoda Federacji Rosyjskiej na wznowienie procesu negocjacyjnego nie przewiduje żadnych zobowiązań ani ograniczeń dla sił zbrojnych agresora.

„Decyzja o wznowieniu trójstronnych rozmów nie przewiduje żadnych ograniczeń w działaniach wojennych” – oświadczył rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow.

Według niego rosyjskie wojska kontynuują tak zwaną „specjalną operację wojskową” i przeprowadzają ataki na obiekty ukraińskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, a także na cele wojskowe i związane z wojskiem. Jednocześnie przedstawiciel Kremla oskarżył Kijów o „kontynuowanie własnych działań”, powstrzymując się jednak od podania konkretnych szczegółów. Oświadczenie to świadczy o zamiarze Federacji Rosyjskiej kontynuowania ostrzałów bez wprowadzania przerw humanitarnych lub operacyjno-taktycznych na czas dialogu.

Źródło: rosyjskie media.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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