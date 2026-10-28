Две 21-летние добровольцы из Запорожья и Ровенской области проходят военную подготовку и планируют стать операторами тяжелых ударных беспилотников — бомбардировщиков. Одна из них, военнослужащая с позывным «Мала», ещё до поступления в ВСУ пострадала от российского обстрела, когда шла в школу. Теперь обе девушки осваивают военные навыки, чтобы в будущем присоединиться к работе боевых подразделений.

Истории двух добровольц и фотографии с их учений обнародовало оперативное командование «Восток». «Мала» из Запорожья и «Пружинка» из Ровенской области одного возраста — обеим по 21 году. Они добровольно вступили в ряды Вооружённых сил Украины и сейчас проходят базовую общевойсковую подготовку. По её завершении девушки планируют освоить управление тяжёлыми ударными беспилотниками.

Для «Малой» война — это не только новости об обстрелах и разрушениях. Она сама пережила российскую атаку ещё до того, как стала военнослужащей. Однажды по дороге в школу в Запорожье девушка попала под обстрел и получила ранение. Этот опыт стал частью ее личной истории войны, которая впоследствии повлияла и на решение вступить в армию.

В родном Запорожье до сих пор живут её бабушка и дедушка. Девушка переживает за близких и следит за сообщениями о российских атаках, в частности о детях, получающих ранения. По её словам, такие истории не оставляют её равнодушной. Именно желание защитить людей и помочь Украине стало одной из причин, по которой она решила пойти в ВСУ.

«Я вижу фотографии детей, пострадавших от российских атак, и чувствую, что должна что-то с этим сделать. Дети должны быть защищены, а мои родные — жить в покое», — рассказывает «Мала».

«Пружинка» помнит первые дни полномасштабной войны

Другая добровольчица, «Пружинка», встретила начало полномасштабного вторжения в Ровенской области. Она хорошо помнит первые дни большой войны, когда воздушные тревоги стали частью повседневности, а её родители переживали за безопасность семьи. Тогда, как и для многих украинцев, привычная жизнь изменилась из-за постоянной угрозы российских атак.

Впоследствии девушка решила не оставаться в стороне и добровольно вступила в Вооруженные силы Украины. Подобное решение приняла и «Мала», хотя их личный опыт войны был разным. Теперь обе проходят подготовку, которая должна помочь им освоить военную специальность и подготовиться к дальнейшей службе.

Их истории показывают, что путь в армию у каждого свой. Для одних это решение связано с пережитыми обстрелами, для других — с желанием защитить близких и свою страну. В случае с «Малой» и «Пружинки» личные переживания стали частью мотивации, но теперь главное для них — получить необходимые знания и научиться выполнять военные задачи.

Чему обучают будущих операторов бомбардировщиков

Сейчас добровольцы проходят базовую общевойсковую подготовку. Это этап, в ходе которого военнослужащие осваивают основы службы, учатся действовать в различных ситуациях и работать в команде. Такая подготовка необходима перед переходом к конкретной военной специальности. Только после её завершения девушки планируют осваивать управление тяжёлыми ударными беспилотниками.

Бомбардировщики — это тяжелые беспилотные летательные аппараты, которые используются для выполнения боевых задач, в частности для сброса боеприпасов. Работа с ними требует не только умения управлять дроном. Операторы должны разбираться в технических особенностях оборудования, соблюдать установленные процедуры и взаимодействовать с другими членами экипажа. Важны также внимательность, сосредоточенность и способность быстро реагировать на изменение обстоятельств.

Управление такими беспилотниками предполагает командную работу. Члены экипажа должны согласовывать свои действия, следить за работой оборудования и выполнять поставленные задачи в соответствии с инструкциями. Ошибки могут иметь серьезные последствия, поэтому обучение требует времени и практики. Именно на подготовке и отработке необходимых навыков сосредоточена работа инструкторов. В оперативном командовании «Восток» подчеркивают, что задача инструкторов — передать добровольцам знания и навыки, необходимые для дальнейшей службы в боевых подразделениях. После завершения обучения «Мала» и «Пружинка» планируют приступить к освоению своей специальности.

Для обеих девушек это новый этап жизни, требующий дисциплины, выдержки и постоянного обучения. Они уже приняли решение служить Украине, а теперь готовятся получить специальность, с которой смогут присоединиться к выполнению боевых задач. «Мала», которая сама пострадала от российского обстрела, объясняет своё решение желанием защитить детей и родных. Теперь она вместе с «Пружинкой» проходит путь от базовой военной подготовки до будущей специальности оператора тяжёлого ударного беспилотника. Их истории и фотографии с учений обнародовало оперативное командование «Восток».

Подразделения Сил обороны Украины поразили три объекта российской противовоздушной обороны на территории РФ, а также склад материально-технических средств оккупантов на временно оккупированной части Донецкой области. Удары были нанесены 27 октября и в ночь на 28 октября.

Старший сержант Татьяна Викторовна добровольно вступила в армию, а впоследствии к её бригаде присоединился сын. Сейчас они вместе служат в 42-й бригаде морской пехоты, где женщина занимает должность сержанта-менеджера.

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