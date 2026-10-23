Rosja może wystrzelić ponad 300 rakiet balistycznych w ciągu miesiąca — Ignat

W ciągu ostatnich trzech dni rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 78 pocisków balistycznych. Jeśli intensywność ataków się utrzyma, w ciągu miesiąca ich liczba może przekroczyć 300.

O tym poinformował szef departamentu komunikacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat podczas transmisji telewizyjnej.

„Wątpię w to, ponieważ właśnie teraz intensyfikują ataki rakietowe, a przecież ich zapasy nie są nieograniczone” – zauważył Ignat.

Podkreślił, że do przechwytywania takich rakiet Ukraina potrzebuje znacznych zapasów amunicji do systemów obrony przeciwlotniczej, w szczególności do systemów Patriot.

Według danych ukraińskiego wywiadu, według stanu na październik Rosja mogła zgromadzić do 700 rakiet balistycznych, a jej zakłady produkują około 110 takich rakiet miesięcznie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w związku z ograniczeniem dostaw amerykańskich rakiet przechwytujących Patriot Rosja zyskuje większe możliwości przeprowadzania ataków balistycznych. Ukraina negocjuje z europejskimi partnerami w sprawie dodatkowych rakiet, jednak do ich przekazania potrzebna jest zgoda Stanów Zjednoczonych. Zełenski podkreślił, że Ukraina otrzymała już część amunicji, ale pozostała część pomocy powinna dotrzeć jak najszybciej.

Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

Wideo: Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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