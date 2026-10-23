Żołnierz 65. oddzielnej brygady zmechanizowanej „Wielki Ług” o pseudonimie „Kasper” spędził na pozycji 197 dni — od 2 kwietnia do 16 października. Przez cały ten czas bronił pozycji pod ostrzałem rosyjskim.

Jak opowiada żołnierz, najtrudniejsze było pięć dni, kiedy rosyjskie drony FPV atakowały okop, a niektóre z nich wlatywały wręcz do środka schronu. Z powodu tych ataków trudno było dostarczać wodę i niezbędne rzeczy.

Po opuszczeniu stanowiska „Kasper” ponownie połączył się z żoną Anną i rozpoczął proces powrotu do zdrowia. W szczególności przechodzi hipoterapię – rehabilitację polegającą na interakcji z końmi.

Żołnierz pochodzi z obwodu donieckiego. Przed wybuchem wojny na pełną skalę był cywilem, ale postanowił wstąpić do wojska po tym, jak jego krewny został ranny na froncie. Teraz w domu czekają na niego żona, trzy psy i osiem kotów, z których cztery przywiózł z miejscowości położonych w pobliżu linii frontu.

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Źródło: 65. oddzielna brygada zmechanizowana „Wielki Ług”.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Dowódca Grupy Wojsk „Centrum”, generał brygady Andrij Bilecki, oświadczył, że już w najbliższym czasie Ukraina może odnieść nowe sukcesy na froncie. Według niego, pod względem skali i wyników mogą one być porównywalne z operacją „Vivaldi”.

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