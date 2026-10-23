Відео: Боєць ЗСУ повернувся з позиції після 197 днів оборони

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Військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» із позивним «Каспер» провів на позиції 197 днів — із 2 квітня до 16 жовтня. Увесь цей час він тримав оборону під російськими обстрілами.

За словами бійця, найважчими були п’ять діб, коли російські FPV-дрони атакували бліндаж, а деякі залітали просто всередину укриття. Через удари було складно доправляти воду та необхідні речі.

Після виходу з позиції «Каспер» возз’єднався з дружиною Анною та розпочав відновлення. Зокрема, він проходить іпотерапію — реабілітацію за допомогою взаємодії з кіньми.

Військовий родом із Донеччини. До повномасштабної війни він був цивільним, але вирішив долучитися до війська після поранення родича на фронті. Тепер на нього вдома чекають дружина, три собаки та вісім котів, чотирьох із яких він привіз із прифронтових населених пунктів.

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Джерело: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг».

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Командувач Угруповання військ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що вже найближчим часом Україна може досягти нових успіхів на фронті. За його словами, за своїм масштабом і результатами вони можуть бути співмірними з операцією «Вівальді».

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