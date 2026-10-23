Видео: Боец ВСУ вернулся с позиции после 197 дней обороны

Военнослужащий 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг» с позывным «Каспер» провёл на позиции 197 дней — со 2 апреля по 16 октября. Все это время он держал оборону под российскими обстрелами.

По словам бойца, самыми тяжелыми были пять суток, когда российские FPV-дроны атаковали блиндированное укрытие, а некоторые залетали прямо внутрь. Из-за ударов было сложно доставлять воду и необходимые вещи.

После выхода с позиции «Каспер» воссоединился с женой Анной и приступил к восстановлению. В частности, он проходит иппотерапию — реабилитацию с помощью взаимодействия с лошадьми.

Военный родом из Донецкой области. До полномасштабной войны он был гражданским, но решил вступить в армию после ранения родственника на фронте. Теперь дома его ждут жена, три собаки и восемь кошек, четырёх из которых он привёз из прифронтовых населённых пунктов.

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Источник: 65-я отдельная механизированная бригада «Великий Луг».

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