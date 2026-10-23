В Орле в результате ракетного удара был разрушен цех завода «Протон»

В российском городе Орел в результате ракетного удара был серьезно поврежден завод «Протон», производящий электронные компоненты для промышленности и специальной техники. По сообщениям российских СМИ и опубликованным фотографиям, на предприятии разрушен как минимум один производственный цех, а часть этажей, крыша и фасад здания обрушились. По данным украинских источников, продукцию завода используют и в российском военно-промышленном комплексе.

Вечером 23 октября в российском городе Орел раздались взрывы. После них над городом поднялся густой чёрный дым. Под ударом оказался завод «Протон», производящий электронные компоненты. На обнародованных фотографиях видны значительные разрушения одного из производственных зданий. Часть верхних этажей обрушилась, крыша и фасадные конструкции разрушены. Внутри помещения также заметны повреждения.

По сообщениям российских СМИ, обрушилось несколько этажей здания. Соответствующие кадры распространили очевидцы и мониторинговые ресурсы. На фотографиях, опубликованных, в частности, ресурсом Exilenova+, видны масштабы повреждений производственного цеха.

После взрывов в городе поднялся черный дым

По сообщениям местных жителей, перед появлением дыма в Орле были слышны как минимум четыре взрыва. После атаки на месте работали экстренные службы.

По предварительным данным, по предприятию могли нанести удар крылатыми ракетами Storm Shadow. Однако эта информация требует подтверждения. На данный момент также нет подтвержденных данных о количестве пострадавших и окончательном масштабе разрушений.

Чем занимается завод «Протон»

Предприятие «Протон» специализируется на производстве полупроводниковых приборов, светодиодов и других электронных компонентов. Такую продукцию используют в различных видах техники, в частности в промышленном оборудовании. По данным украинских источников, компоненты предприятия также применяются в российском военно-промышленном комплексе. Среди вооружений, в которых может использоваться такая электроника, называют ракеты «Искандер-М», авиационные ракеты С-71 «Ковер» и зенитные комплексы «Панцирь-С1».

В то же время в предоставленных сообщениях нет подробной информации о том, какие именно компоненты изготавливались в разрушенном цехе и предназначались ли они для конкретных видов вооружения.

Как разрушения могут повлиять на производство вооружения

Повреждение производственного цеха потенциально может повлиять на работу предприятия и поставки его продукции. Если разрушенное здание обеспечивало выпуск электронных компонентов для военной техники, это может создать дополнительные трудности для соответствующих производственных цепочек.

Однако оценить реальное влияние удара на российское производство вооружения пока невозможно. Для этого нужны данные о состоянии оборудования, масштабах повреждений и возможности перенести производство на другие мощности. На момент публикации официальной подтвержденной информации о пострадавших, полном объеме разрушений и сроках возобновления работы завода не было.

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