Видео: Оккупированная Луганская область подверглась массированной атаке БПЛА
Оккупированная Луганская область подвергается массированной атаке беспилотников. На фоне атаки в городе раздалась серия взрывов.
В сети появились кадры города после взрывов. Информация о возможных последствиях атаки пока не уточняется.
В ночь на 23 октября беспилотники атаковали оккупированный Луганск. После атаки в городе возникли проблемы с электроснабжением.
21 октября во временно оккупированном Луганске во время атаки беспилотников раздались десятки взрывов. Под удар, по сообщениям, попало здание бывшего «Укртелекома».
Оккупированный Луганск в ночь на 9 октября несколько часов находился под массированной атакой беспилотников. По сообщениям местных жителей, в городе возникло несколько очагов пожаров, также наблюдаются перебои с электроснабжением.