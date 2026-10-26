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Видео: Оккупированная Луганская область подверглась массированной атаке БПЛА

UA NEWS 26 Октября 2026 23:59
Видео: Оккупированная Луганская область подверглась массированной атаке БПЛА

Оккупированная Луганская область подвергается массированной атаке беспилотников. На фоне атаки в городе раздалась серия взрывов. 

В сети появились кадры города после взрывов. Информация о возможных последствиях атаки пока не уточняется.


 

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В ночь на 23 октября беспилотники атаковали оккупированный Луганск. После атаки в городе возникли проблемы с электроснабжением.

21 октября во временно оккупированном Луганске во время атаки беспилотников раздались десятки взрывов. Под удар, по сообщениям, попало здание бывшего «Укртелекома».

Оккупированный Луганск в ночь на 9 октября несколько часов находился под массированной атакой беспилотников. По сообщениям местных жителей, в городе возникло несколько очагов пожаров, также наблюдаются перебои с электроснабжением.

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