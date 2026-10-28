За сутки россияне нанесли 846 ударов по Запорожской области, есть раненые

В течение суток 27 октября российские войска 846 раз нанесли удары по 41 населенному пункту Запорожской области. В результате ударов по Запорожскому району ранения получили два человека.

Об этом в Telegram сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По его словам, войска РФ нанесли 17 авиаударов по Комышувасе, Веселянке, Новорозовке, Новотроицкому, Желтой Круче, Листовке, Ясной Поляне, Сергеевке, Орехову, Преображенке, Горкому, Новоселовке и Копанях.

619 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Речное, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Копани, Гуляйпольское, Воздвижковку, Горкое, Доброполье, Ровно, Рождественку, Красную Криницу, Новоселовку, Придорожное, Преображенку, Новопавловку, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу и Тернуватое.

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Лукьяновскому, Малой Токмачке, Горкому и Долинке.

206 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривному, Белогорью, Новоселовке, Гуляйпольскому, Горкому, Верхней Терсе, Воздвижевке, Доброполью, Новому Запорожью и Косовцеву.

Поступило 69 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Источник: Иван Федоров

В результате удара российского дрона по Харькову 27 октября ранены пять человек, среди них — ребенок.

Кроме того, Россия атаковала критическую инфраструктуру Днепра.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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