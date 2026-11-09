Под завалами в Комышувасе могут оставаться ещё 19 человек после авиаудара РФ

В Комышувасе Запорожской области продолжаются поисковые работы после российского авиаудара 2 ноября. Спасатели извлекли из-под обломков тела 55 погибших, личности 30 из них уже установлены. По словам и.о. главы Запорожской ОГА Михаила Семикина, под завалами могут находиться ещё 19 человек. Поиски ведутся под угрозой российских беспилотников, которые атакуют людей и технику. Место проведения работ прикрывают полицейские антидроновые подразделения. Источник: Михаил Семикин, Запорожская ОГА

Напомним, что 6 ноября спасатели обнаружили в Комышувахе тела ещё девяти жертв российского удара.

Семьи погибших в результате российской атаки на Комышуваху Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.