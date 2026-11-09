Власти РФ упростят процедуру подачи доносов на критиков войны

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект изменений в приказ о порядке регистрации обращений, которым электронным заявлениям в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП) будет придана такая же юридическая сила, как и бумажным документам. Это упростит массовую подачу жалоб, прежде всего в отношении действий граждан, несогласных с политикой властей.

По данным правозащитного проекта «Слово защите», обновленная процедура не будет требовать от заявителей личного присутствия или подписания бумажных бланков с предупреждением об ответственности за ложное донесение.

Эксперты отмечают, что онлайн-форма упростит массовую подачу жалоб, прежде всего в отношении действий граждан, несогласных с политикой властей (в частности, по статье о «фейках об армии» и «оскорблении чувств верующих»). В то же время для расследования насильственных преступлений или краж личное присутствие потерпевших и проведение следственных действий останутся обязательными.

Источник: правозащитный проект «Слово защите».

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