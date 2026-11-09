Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej przygotowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie procedury rejestracji zgłoszeń, na mocy którego elektroniczne zgłoszenia w Rejestrze zgłoszeń zdarzeń (KUSP) zyskają taką samą moc prawną jak dokumenty papierowe. Ułatwi to masowe składanie skarg, przede wszystkim dotyczących działań obywateli niezgadzających się z polityką władz.

Według danych projektu na rzecz praw człowieka „Słowo w obronie” zaktualizowana procedura nie będzie wymagała od składających skargi osobistej obecności ani podpisywania papierowych formularzy z ostrzeżeniem o odpowiedzialności za fałszywe doniesienia.

Eksperci zauważają, że formularz online ułatwi masowe składanie skarg, przede wszystkim dotyczących działań obywateli, którzy nie zgadzają się z polityką władz (w szczególności na podstawie artykułu o „fałszywych informacjach dotyczących armii” oraz „obrazie uczuć wierzących”). Jednocześnie w przypadku dochodzeń dotyczących przestępstw z użyciem przemocy lub kradzieży osobista obecność poszkodowanych oraz przeprowadzenie czynności śledczych pozostaną obowiązkowe.

Źródło: projekt na rzecz praw człowieka „Słowo w obronie”.

W Federacji Rosyjskiej obywatele są karani za aktywność w mediach społecznościowych, w tym za wyszukiwanie, „polubienia” lub udostępnianie „treści ekstremistycznych”.

Drugi Sąd Kasacyjny w Moskwie oddalił skargę kasacyjną na wyrok i utrzymał w mocy karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w kolonii karnej dla 70-letniej pediatrki Nadeżdy Bujanowej. Obrona skazanej domagała się uchylenia wyroku, ponieważ jedynym bezpośrednim dowodem winy były zeznania Anastazji Akinszynej – byłej żony poległego uczestnika wojny przeciwko Ukrainie, która złożyła donos na lekarkę i wielokrotnie zmieniała swoje zeznania.

Czytaj nas na