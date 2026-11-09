俄罗斯当局将放宽对战争批评者的举报程序

俄罗斯联邦内务部已起草了关于申诉登记程序的命令修正案，该修正案将赋予“事件报告登记簿”（KUSP）中的电子申诉与纸质文件同等的法律效力。 这将简化大规模投诉的提交流程，尤其是针对那些对政府政策持异议的公民的行动。

据人权项目“言论保护”称，更新后的程序将不再要求申诉人亲自到场，也不再要求其在纸质表格上签字并签署关于虚假举报责任的警示声明。

专家指出，在线表单将简化大规模投诉的提交流程，尤其是针对那些反对政府政策的公民的行为（特别是涉及“关于军队的虚假信息”和“冒犯信徒感情”条款的情况）。 与此同时，对于暴力犯罪或盗窃案件的调查，受害人的亲自到场和开展侦查行动仍属强制性要求。

来源：人权项目“言论保护”。

在俄罗斯联邦，公民因在社交媒体上的活动而受到惩罚，包括搜索、点赞或转发“极端主义内容”。

莫斯科第二上诉法院驳回了对判决的上诉，并维持了对70岁儿科医生娜杰日达·布亚诺娃判处5年6个月劳教的刑罚。 被告的辩护律师要求撤销法院判决，因为唯一直接证明其罪行的证据是阿纳斯塔西娅·阿金什娜的证词——她是已故反乌战争参与者的前妻，曾对该医生进行告发，且多次更改证词。

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