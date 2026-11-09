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Россияне уничтожили склад с продуктами для детских садов и школ в Одессе

UA NEWS 09 Ноября 2026 19:50
Россияне уничтожили склад с продуктами для детских садов и школ в Одессе

9 ноября российские оккупанты нанесли удар по складскому помещению в Одессе, где хранились продукты питания для детских садов и школ. После попадания возник пожар.

Погибли три человека — две женщины и мужчина. Еще одну женщину с тяжелыми ранениями госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.

На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки. Информация о разрушениях уточняется.

Источник: Одесская областная военная администрация

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. 

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

 

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