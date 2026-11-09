W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim trwają działania poszukiwawcze po rosyjskim nalocie z 2 listopada. Ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 55 ofiar śmiertelnych, a tożsamość 30 z nich została już ustalona. Według pełniącego obowiązki przewodniczącego Obwodnej Administracji Zaporoskiej Michaiła Semikina pod gruzami może znajdować się jeszcze 19 osób. Poszukiwania odbywają się pod groźbą rosyjskich dronów, które atakują ludzi i sprzęt. Miejsce akcji zabezpieczają policyjne oddziały antydronowe. Źródło: Michaił Semikin, Administracja Obwodowa w Zaporożu

Przypomnijmy, że 6 listopada ratownicy odnaleźli w Komyshuwasi ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiego ataku.

Rodziny osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim, otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najbardziej śmiercionośnym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.