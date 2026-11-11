Rosyjscy najeźdźcy prawdopodobnie przygotowują kolejną próbę desantu grup szturmowych w dzielnicy Korabel na Wyspie Kwarantannowej.

W tym celu planują uzupełnić zapasy łodzi.

Poinformowała o tym zastępczyni rzecznika grup wojskowych „Południe” Anastazja Szewczenko. Jednocześnie nie odnotowuje się gromadzenia personelu i sprzętu okupantów w tym rejonie.

Siły obronne wzmocniły obserwację wybrzeża prawego brzegu Dniepru i kontrolują szlaki logistyczne przeciwnika, utrudniając przygotowania do ewentualnego szturmu.

Źródło: Ukrinform

Po wyzwoleniu Chersoniu w listopadzie 2022 roku Ukraina nie dysponowała wystarczającymi zasobami materialnymi, aby szybko kontynuować operacje ofensywne na południu i posuwać się w kierunku Krymu.

Minęły trzy lata od wyzwolenia Chersoniu, a walka o sprawiedliwość wciąż trwa.

W obwodzie chersońskim w wyniku ataków Rosji zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych.

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