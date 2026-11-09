Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о создании Россией в Африке масштабной сети медиа-влияния с целью формирования благоприятной обстановки и вербовки местных жителей в российскую армию.

Государственное агентство РФ «Sputnik» через свои представительства в Йоханнесбурге и Дар-эс-Саламе, партнерские радиостанции в 10 странах и цифровую платформу GlobUs распространяет антизападные и антиукраинские нарративы, охватывая аудиторию до 300 миллионов человек.

По данным ГУР МО, по состоянию на октябрь 2026 года установлены данные 5451 гражданина из 43 стран Африки, подписавших контракты с вооружёнными силами РФ. Африканцев заманивают под прикрытием гражданской работы, после чего отправляют в штурмовые подразделения на самые опасные участки фронта, что также подтверждено расследованием Независимой международной комиссии ООН от 26 октября 2026 года.

Источник: ГУР МО.

Российское командование привлекает к штурмовым действиям на Гуляйпольском направлении завербованных иностранцев из стран Африки и Азии. По данным украинских военных, иностранцам обещают гражданскую работу или безопасную контрактную службу, но по прибытии отправляют на передовую.

РФ вербует наемников из стран Глобального Юга для войны против Украины.

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