Główna Służba Wywiadowcza Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje o rozbudowywaniu przez Rosję w Afryce rozległej sieci wpływów medialnych w celu stworzenia sprzyjającego środowiska oraz rekrutacji lokalnych obywateli do rosyjskiej armii.

Państwowa agencja RF „Sputnik” poprzez swoje oddziały w Johannesburgu i Dar es Salaam, partnerskie stacje radiowe w 10 krajach oraz platformę cyfrową GlobUs rozpowszechnia antyzachodnie i antyukraińskie narracje, docierając do odbiorców liczących nawet 300 milionów osób.

Według danych Głównego Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony, na październik 2026 r. zidentyfikowano 5451 obywateli z 43 krajów afrykańskich, którzy podpisali kontrakty z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. Afrykanów wabi się pod pretekstem pracy cywilnej, a następnie wysyła do oddziałów szturmowych na najbardziej niebezpieczne odcinki frontu, co potwierdza również dochodzenie Niezależnej Międzynarodowej Komisji ONZ z dnia 26 października 2026 r.

Źródło: Główny Sztab Wojskowy Ministerstwa Obrony.

Rosyjskie dowództwo angażuje do działań szturmowych na kierunku Huliaipole zwerbowanych obcokrajowców z krajów Afryki i Azji. Według danych ukraińskich wojskowych obcokrajowcom obiecuje się pracę cywilną lub bezpieczną służbę kontraktową, ale po przybyciu wysyła się ich na linię frontu.

Rosja rekrutuje najemników z krajów Globalnego Południa do wojny przeciwko Ukrainie.

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